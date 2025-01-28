ЄС продовжив санкції проти Росії: що має бути наступним кроком

Міністри закордонних справ країн ЄС продовжили санкції проти Росії. Це рішення націлене на позбавляння Кремля доходів для фінансування війни. Дотепер Угорщина його гальмувала, оскільки прем'єр-міністр країни Орбан тоді хотів почути позицію Трампа щодо цього і чекав його інавгурації.

Політолог Олег Лісний в етері 24 Каналу висловив думку, що новий президент США Трамп буде непорушний стосовно того, що він обіцяв, особливо в енергетичному секторі, де є нафта і гроші для Сполучених Штатів.

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Важливий крок – посилення вторинних санкцій

Лісний нагадав, що нещодавно Орбан ходив по кабінетах і розповідав, що він ще подумає стосовно того чи підтримувати продовження санкцій проти Росії. Йому було важливо дізнатися, що скаже Трамп.

Ми бачимо реальну ціну Орбана, як політика, який нещодавно будував мирні плани, розповідав як Україні жити. Він дуже гнучкий і демонструє це не перший раз. Це нас тішить,

– озвучив Лісний.

Те, що новому лідеру США зараз вигідно тиснути на Росію саме в енергетичній сфері, це, як підкреслив політолог, дуже позитивно. Однак, наразі важливо, щоб Сполучені Штати так само завзято взялися за вторинні санкції, які стосуються тих країн, які дозволяють Росії обходити обмеження.

В Європі іноді лунають думки про те, що в санкціях вже досягли максимум, але я не погоджуюся, ще є над чим працювати. Тіньовий російський флот в кількості сотень суден ще ходить,

– наголосив Лісний.

Політолог зауважив, що нині нагальне питання полягає у тому, чи вдасться США не тільки підтримувати санкції, але й домовитися з Саудівською Аравією і країнами ОПЕК (організація країн-експортерів нафти), щоб на певний період зробити те, що Трамп обіцяв – знизити ціни на нафту. Адже це суттєво вплине на Росію та її економіку, яка перебуває у плачевному стані.

Зауважте, що Трампа порівнюють з колишнім президентом США Рейганом, якому у свій час вдалося домовитися з саудитами та створити умови, аби СРСР пішов на поступки Заходу. Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що Трамп має намір повторити цю історію та обвалити ціни на нафту, коли Саудівська Аравія збільшить її видобуток. У другому кварталі 2025 року між країнами може бути підписана відповідна угода.