В ЄС підтвердили, що Україна, найімовірніше, у червні отримає статус кандидатки на вступ

Матті Маасікас заявив, що Україна може отримати статус країни-кандидатки на вступ до Європейського союзу вже в червні 2022 року. Водночас рішення має бути ухвалене одноголосно.

Глава представництва ЄС в Україні Маасікас наголосив, що необхідно з'ясувати, чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям. Працювати над цим мають країни-учасниці ЄС.

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Зраз ми говоримо про тижні, а не про місяці. Я думаю, що це (отримання статусу, – 24 канал) станеться у червні,

– заявив Маасікас.

Він також зауважив, що немає сенсу спекулювати, якою буде оцінка. Маасікас зізнався, що не може передбачити, що держави-члени скажуть з цього питання.

Усе, що пов'язано з розширенням ЄС, вимагає одностайності. Маасікас наголосив: це рішення було б величезним кроком.

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