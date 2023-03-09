ЄС попередньо погодив прискорення закупівлі та поставок боєприпасів для України
Джерело:Reuters
Європейський союз продовжує допомагати Україні у боротьбі з російськими терористами. Так, країни ЄС майже домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів нашій державі.
Також в ЄС планують закупити ще більше боєприпасів для України. Однак країни ще мають подумати, як ці плани зробити реальними.
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ЄС планує прискорити постачання боєприпасів для України
Так, 8 березня країни ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для України. Про це розповів глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
За словами Борреля, країни ЄС отримають фінансові стимули у розмірі 1 мільярда євро, щоб відправити більше артилерійських снарядів Україні. Також ще 1 мільярд євро піде на спільну закупівлю нових снарядів.
Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено,
– зазначив глава дипломатії ЄС.
Боррель сподівається, що план ЄС узгодять на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Євросоюзу 20 березня.
Військова допомога для України: останні новини
- Раніше ЄС виділив Україні 500 мільйонів євро допомоги. Окрім цього, наша країна отримає 45 мільйонів євро для місії військової допомоги ЄС.
- Польща відправила ще 10 танків Leopard 2 для України.
- Нещодавно перший "Леопард", який Канада передала Україні, вже прибув до Польщі. Загалом Оттава планує відправити чотири таких танки.
- Незабаром Україна отримає танки Leopard 2A6 від Німеччини та Португалії.
- До речі, з початку повномасштабної війни Україна не укладала прямих угод з болгарськими компаніями. Однак лише за минулий рік Болгарія відправила ЗСУ озброєння на суму щонайменше 1 мільярд доларів.
- Так, за два роки Болгарія поставила Україні допомогу через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу.