ЄС таки вдалось погодити 10 пакет санкцій проти Росії
Джерело:Рікард Джозвяк
В ЄС все-таки змогли домовитися про 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк.
Журналіст написав у своєму твітері, що посли країн-членів ЄС ввечері 24 лютого погодили 10 пакет санкцій.
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Що передбачають нові санкції
"Нарешті дійшли домовленості про новий 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії від початку вторгнення в Україну рівно рік тому", – написав він.
Про це також повідомило шведське головування в ЄС.
Зазначимо, що нові санкції посилять експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.
10-й пакет санкцій включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовують окупаційні війська на війні в Україні.
Також санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.
Разом країни-члени ЄС запровадили найсильніші та наймасштабніші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,
– йдеться в повідомленні.
Чому у ЄС так довго приймали важливе рішення
Зазначимо, що лідери Європейського союзу напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну пообіцяли й надалі підтримувати нашу державу фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою. Вони заявили про новий пакет санкції щодо країни-агресорки.
Однак ЄС не відразу зміг одноголосно ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Річ у тім, що Варшава виступила проти. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що обмеження проти країни-терористки – занадто м'які.
Польські дипломати наголосили, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.Важливо! Держдепартамент США до роковин російського вторгнення в Україну також запровадив нові санкції