ЄС таки вдалось погодити 10 пакет санкцій проти Росії

В ЄС все-таки змогли домовитися про 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Джозвяк.

Журналіст написав у своєму твітері, що посли країн-членів ЄС ввечері 24 лютого погодили 10 пакет санкцій.

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Що передбачають нові санкції

"Нарешті дійшли домовленості про новий 10-й пакет санкцій ЄС щодо Росії від початку вторгнення в Україну рівно рік тому", – написав він.

Про це також повідомило шведське головування в ЄС.

Зазначимо, що нові санкції посилять експортні обмеження щодо товарів подвійного використання та технологій.

10-й пакет санкцій включає "цільові обмежувальні заходи" проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовують окупаційні війська на війні в Україні.

Також санкції передбачають певні заходи проти поширення російської дезінформації.

Разом країни-члени ЄС запровадили найсильніші та наймасштабніші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну. ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– йдеться в повідомленні.

Чому у ЄС так довго приймали важливе рішення

Зазначимо, що лідери Європейського союзу напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну пообіцяли й надалі підтримувати нашу державу фінансовою, гуманітарною та військовою допомогою. Вони заявили про новий пакет санкції щодо країни-агресорки.

Однак ЄС не відразу зміг одноголосно ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Річ у тім, що Варшава виступила проти. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що обмеження проти країни-терористки – занадто м'які.

Польські дипломати наголосили, що вони не блокують пакет, а хочуть, щоб ці санкції мали сенс.

Держдепартамент США до роковин російського вторгнення в Україну також запровадив нові санкції

проти еліти окупантів. Зокрема, обмеження отримали 50 високопоставлених чиновників. Санкції також спрямовані на металургію та гірничодобувну промисловість.