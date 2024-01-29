Підрив економіки чи обмеження права голосу: в ЄС прокоментували можливі покарання для Орбана

В Євросоюзі сподіваються досягнути одностайності під час голосування за виділення 50 мільярдів євро для України у четвер, коли зустрінуться лідери ЄС у Брюсселі. Втім, у столиці Євросоюзу не виключають запровадження статті 7 проти Угорщини та блокування грошей для Будапешта.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі зі засідання Ради міністрів європейських справ.

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ЄС готує план проти Будапешту

Як повідомляє Financial Times, європейські лідери готують стратегію, аби підірвати економіку Угорщини у разі якщо Віктор Орбан накладе вето на фінансову допомогу для України на саміті ЄС.

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Віра Юрова не стала коментувати статтю FT, оскільки поки не ознайомилась з документами.

"Можливо, там є спекуляції, які я не зможу підтвердити", – сказала вона.

Представниця ЄК каже, що через недотримання верховенства права частина грошей для Угорщини залишається заблокованою. За її словами, 10 мільярдів євро, які Єврокомісія розблокувала перед самітом ЄС в грудні, пов'язані із "початком реформ системи правосуддя".

"Але все ще багато грошей заблоковано, і якщо ситуація в Угорщині погіршиться, ми можемо знову заблокувати ще більше грошей. Тож це динамічний процес", – заявила Віра Юрова.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що європейські лідери "творчо підходять" до отримання одностайності щодо питань України через позицію Орбана.

Минулого разу вони вигадали технічну перерву для Орбана, щоб він вийшов із залу для голосування. Я не знаю, наскільки креативними вони будуть цього разу, але факт в тому, що ми повинні пояснити угорському народу, чи хочуть вони бути тими, хто скаже українцям: "Вибачте, ми залишаємо вас і спробуйте допомогти собі самі",

– сказав Беттель.

Люксембурзький міністр закликав угорців обрати "на якому боці історії вони хочуть бути".

Угорщина порушує цінності ЄС: чи можна ввести статтю 7

Державна міністерка Німеччини у справах Європи Анна Люрманн заявила, що Угорщина – це єдина держава-член ЄС, яка "найбільше порушує спільні цінності ЄС, та перебуває поза консенсусом у питання допомоги України".

"Нам взагалі потрібен цей спеціальний саміт, тільки через угорську блокаду та те, що вони так не підтримують Україну. Я думаю, що це також пов'язано з фундаментальною проблемою в Угорщині, яка відвернулася від спільних цінностей, включаючи верховенство права", – сказала Анна Люрман.

Вона закликала європейських колег "дати зрозуміти угорському уряду", що ЄС готовий захищати свої цінності.

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова каже, що доля запровадження статті 7, яка обмежить право голосу Угорщини, знаходиться "повністю в руках лідерів держав-членів ЄС".

Ми говоримо про статтю 7, де нам потрібно, щоб 26 країн-членів сказали "так". Стаття 7 ніколи не була проголосована, тому що ніколи не було достатньо голосів, і тому ми побачимо, чи вистачить у лідерів терпіння вести переговори з Віктором Орбаном, або ж вони підуть новим шляхом використовуючи статтю 7. Але це лише припущення,

– сказала Юрова.

Плану щодо Угорщини немає: джерела розкрили деталі документа, який опублікував FT

В Брюсселі підтвердили наявність документа щодо Угорщини, який цитував Financial Times. Втім, наголошують, що це лише "довідкова записка", яка не відображає стан поточних переговорів щодо виділення 50 мільярдів євро для України. Про це повідомив високопосадовець ЄС "офф рек", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

Співрозмовник пояснив, що документ, який потрапив до рук журналістів є "довідковою запискою", яку підготував Секретаріат Європейської Ради під власну відповідальність. У записці описується поточний стан угорської економіки. Втім, дипломат додає, що він не відображає стан переговорів щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС між представниками глав урядів та самими лідерами.

У записці не викладено жодного конкретного плану, пов'язаного з багаторічним бюджетом ЄС та Фондом для України, так само як і жодного плану, пов'язаного з Угорщиною,

– сказав високопосадовець.

Він зазначив, що переговори завжди "базувались на пошуку компромісу, прийнятного для всіх 27 країн-членів ЄС".

Видання Financial Times написало, що Євросоюз має план обвалення економіки Угорщини. Його застосують, якщо Будапешт виступить проти виділення 50 мільярдів євро для України. У такому випадку ЄС планує обвалити курс угорського форинта та знизити інвестиційну привабливість країни, що суттєво нашкодить зростанню економіки Угорщини. Окрім того, повністю припинити дотації для економіки Угорщини. Це повинно "налякати ринки".