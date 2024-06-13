ЄС продовжив надавання тимчасового захисту українцям

Європейський Союз 13 червня продовжив надання тимчасового захисту українцям, які приїхали після початку вторгнення Росії. Захист продовжили до 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу з Брюсселя. Європейська спільнота привітала рішення щодо продовження тимчасового захисту для українців.

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Українцям продовжили тимчасовий захист до 2026 року

У Раді ЄС привітали пропозицію Європейської комісії продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які змушені були втікати від російської агресивної війни.

Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур наголосив, що поки на Україну падають бомби, ситуація там небезпечна.

Сьогодні міністри знову продемонстрували солідарність і вирішили, що вони продовжуватимуть пропонувати захист українському народу в ЄС,

– сказав він.

Варто зазначити, що механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року – лише через кілька днів після того, як російські збройні сили почали широкомасштабне вторгнення в Україну.

За попереднім рішенням ЄС, тимчасовий захист для українців мав діяти до 4 березня 2025 року. А пропозицію щодо подальшого продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року була зроблена в контексті продовження воєнних дій в Україні.

У Раді ЄС уточнили, що продовження тимчасового захисту не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється цей захист.

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