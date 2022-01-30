ЄС розробляє нові санкції, які позбавлять Росію стратегічних амбіцій

В Євросоюзі працюють над новими санкціями проти Росії. Обмеження завдадуть російській економіці та фінансам серйозної шкоди. Москва втратить товари для реалізації стратегічних амбіцій.

Відповідну заяву про спрямованість нових санкцій ЄС проти Кремля зробив у мікроблозі очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у мікроблозі.

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Деталі про нові санкції ЄС проти Росії

У межах нашої роботи зі стримування ми просунулися в підготовці високоефективних заходів у відповідь, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі,

– зазначив Боррель.

Він додав, що в ЄС також розглядають заходи експортного контролю, які матимуть довгостроковий ефект і позбавлять Росію товарів, "необхідних для реалізації її стратегічних амбіцій".

Боррель наголосив, що в Раді ЄС приймуть рішення про введення санкцій проти Росії на основі його пропозиції. "Я співпрацюю з комісією, аби наша спільна пропозиція про заходи була одразу за моєю першою пропозицією про встановлення економічних і фінансових санкцій, і щоб рішення за потреби приймали якнайшвидше", – додав глава дипломатії.

Крім того, очільник зовнішньополітичної служби ЄС звернув увагу, що Росія веде війну нервів, тому Євросоюз повинен зберегти свої нерви. За його словами, організація робить все можливе, щоб дипломатичні шляхи вирішення конфліктних ситуацій дали результат.

Санкції США мають на меті зруйнувати економіку Росії

У виданні The New York Times заявили, що масштабні санкції, якими США погрожують Росії у випадку її вторгнення в Україну, можуть зруйнувати економіку країни-агресора.

Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Боляче буде майже всім росіянам – мільярдерам, урядовцям і звичайним сім'я середнього класу. Адже заходи впливу на Москву включають санкції проти найбільших банків і фінансових установ країни.

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