Росія взялася за НАТО та США: в ЄС спростували обурливу пропаганду про "маріонетку Україну"

Кремлівські пропагандисти продовжують свою агресивну політику дезінформації населення. Цього разу вони пішли далі та оббрехали не лише Україну, але й США та НАТО.

Спростовувати фейки російських пропагандистів взявся сайт Euvsdisinfo. Його веде оперативна група зі стратегічних комунікацій зовнішньополітичної служби ЄС.

Важливо Російські пропагандисти потягнулися на Донбас, варто чекати провокацій, – Казанський

Нова пропаганда Росії

Прокремлівські ЗМІ цього тижня заявили, що ЗСУ нібито прагнуть спровокувати повномасштабний збройний конфлікт на Донбасі. В іншому повідомленні стверджувалось, що, провокуючи Росію, Україна "виконує роль, яку їй доручив НАТО", а саме виправдовує існування Альянсу під приводом російської загрози.

Нападки на США

Прокремлівські ЗМІ переконують, що за новою ескалацією стоїть Захід, стверджуючи, що США "готують Україну до війни на Донбасі", нібито відправляючи щодня озброєння.

В іншому повідомленні стверджується, що США "використовують Україну" для реалізації свого плану протидії Росії й розпалювання нової війни в інтересах військово-промислового комплексу США.

Багато з цих наративів прагнуть зобразити Україну як маріонетку Заходу, змушуючи аудиторію розглядати конфлікт як легко зрозуміле протистояння між Сходом і Заходом.

Крім того, прокремлівські ЗМІ поширюють брехливу історію про загибель 4-річної дитини на Донбасі в результаті атаки безпілотника української армії.

Фейк про загибель дитини: що відомо

Окупанти звинуватили Збройні сили України у загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське. Очевидці розповіли, що все було інакше: хлопчик підірвався на гранаті, яку родич тримав удома. Спостерігачі ОБСЄ не знайшли підтверджень, що трагедія сталась через український безпілотник.