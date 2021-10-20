ЄС виділить додаткові 3,5 мільйона допомоги для жителів Донбасу
Джерело:"Дом"
Євросоюз виділить додатково 3,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для жителів Донбасу. Гроші скеровують для того, щоб допомогти постраждалим від російської агресії.
Спеціальний представник ЄС з прав людини також заявив, що у Союзі занепокоєні порушенням прав людини на окупованій території Донбасу. Про це він заявив у коментарі 20 жовтня під час першого візиту в Україну.
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Євросоюз виділить додаткові гроші для жителів Донбасу
Ми дуже занепокоєні гуманітарним становищем людей, які постраждали у результаті конфлікту. Сьогодні (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) ми оголошуємо, що виділяємо ще 3,5 мільйона євро на підтримку вразливих груп, які постраждали у результаті конфлікту,
– заявив Гілмор.
Посадовець запевнив, що загальна сума, яку ЄС виділив на гуманітарну допомогу Україні, становить 29 мільйонів.
Євросоюз виділить гроші для допомоги для жителів Донбасу: дивіться відео
Еймон Гілмор пояснив, що Євросоюз дуже занепокоєний ситуацією з правами людини на окупованих територіях Донбасу. Особливо у ЄС занепокоєні станом людей, які перебувають в ув'язненні, адже у Союзі чули про тортури та інші злочини щодо затриманих.
Через це Гілмор закликав бойовиків надати доступ для міжнародного моніторингу, а також доступ ООН до місць ув'язнення затриманих та можливість говорити з ними.
Остання допомога жителям Донбасу: що відомо
- 7 квітня 2021 року Міжнародний комітет Червоного Хреста передав через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Щастя" допомогу до тимчасово окупованої території Донбасу. Загалом місцевим жителям доставили приблизно 100 тонн гуманітарної допомоги. Через КПВВ проїхали 11 вантажних автомобілів.
- 17 червня 2021 року в Україну надійшов медичний гуманітарний вантаж зі США. У ньому було медичне обладнання для лікарень: військових госпіталів і дитячих лікарень.
- У вересні 2021 року Штати надали 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для жителів Донбасу.