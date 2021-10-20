ЄС виділить додаткові 3,5 мільйона допомоги для жителів Донбасу

Євросоюз виділить додатково 3,5 мільйона євро гуманітарної допомоги для жителів Донбасу. Гроші скеровують для того, щоб допомогти постраждалим від російської агресії.

Спеціальний представник ЄС з прав людини також заявив, що у Союзі занепокоєні порушенням прав людини на окупованій території Донбасу. Про це він заявив у коментарі 20 жовтня під час першого візиту в Україну.

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Євросоюз виділить додаткові гроші для жителів Донбасу

Ми дуже занепокоєні гуманітарним становищем людей, які постраждали у результаті конфлікту. Сьогодні (мовиться про 20 жовтня – 24 канал) ми оголошуємо, що виділяємо ще 3,5 мільйона євро на підтримку вразливих груп, які постраждали у результаті конфлікту,

– заявив Гілмор.

Посадовець запевнив, що загальна сума, яку ЄС виділив на гуманітарну допомогу Україні, становить 29 мільйонів.

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Еймон Гілмор пояснив, що Євросоюз дуже занепокоєний ситуацією з правами людини на окупованих територіях Донбасу. Особливо у ЄС занепокоєні станом людей, які перебувають в ув'язненні, адже у Союзі чули про тортури та інші злочини щодо затриманих.

Через це Гілмор закликав бойовиків надати доступ для міжнародного моніторингу, а також доступ ООН до місць ув'язнення затриманих та можливість говорити з ними.

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