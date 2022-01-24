ЄС виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро

Євросоюз виділить Україні додаткові 1,2 мільярда євро як допомогу. Їх нададуть для підтримки нашої країни.

Відповідну заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Це трапилось 24 січня.

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У ЄС схвалили додаткову допомогу Україні

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС підтримує Україну.

Я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається з екстрених кредитів та грантів, для підтримки України у середньостроковій та довгостроковій перспективі,

– заявила політикиня.

Глава Єврокомісії також відзначила, що це допоможе Україні задовольнити потреби країни коштах через конфлікт та підтримає зусилля країни щодо підвищення стійкості.

Урсула фон дер Ляйєн заявила, що сподівається, що Європейська рада та Європейський парламент схвалять це рішення якомога швидше. Політикиня пояснила:

потім ЄС почне швидку виплату першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро;

також скоро почнуть роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації країни;

ба більше, цього року Єврокомісія майже подвоїть двосторонню допомогу Україні у вигляді грантів та виділить ще 120 мільйонів євро.

Єврокомісія продовжить інвестиції

Глава Єврокомісії пригадала, що вони продовжать інвестувати у майбутнє країни "завдяки інвестиційному плану".

Цей план спрямований на залучення інвестицій у розмірі понад 6 мільярдів євро,

– пригадала Урсула фон дер Ляйєн.

Наприкінці вона пояснила, що Україна – це вільна та суверенна країна, яка робить свій власний вибір. Тому Євросоюз й надалі стоятиме на її боці.

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