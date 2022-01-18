В ЄС виключили можливість санкцій проти Росії "на випередження"
Джерело:24 канал
Євросоюз обіцяє запровадити санції проти Москви, якщо та знову вторгнеться в Україну. Втім, про превентивні антиросійські заходи наразі не мовиться.
Таку заяву зробив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Так він відповів на питання про те, чи готовий буде ЄС вжити заходів у разі російської агресії проти України.
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Що кажуть в Європейському союзі
Боррель наголосив, що Євросоюз же працює над потенційними обмежувальними заходами. "Ніхто ніколи не говорив про превентивні санкції щодо Росії", – уточнив посадовець.
У разі агресії проти України підуть жорсткі заходи, зокрема й санкції. Мої обов'язки як верховного представника включають пропозицію таких санкцій Єврораді,
– підкреслив він.
Раніше в ЄС визначили 10 кроків зі сфери безпеки на тлі загрози розширення російської агресії. Там запевнили, що залишаються "солідарним з Україною та іншими країнами, яким погрожує Росія". Москву закликали до деескалації.
До превентивних санкцій закликав Зеленський
Напередодні про санкції "на випередження" заговорив президент Зеленський. Під час розмови з канадським прем'єром Джастіном Трюдо політик наголосив, що позиція Заходу в діалозі з Росією має залишатися твердою й рішучою.
"Необхідно бути готовим до невідкладного запровадження превентивного пакета санкцій з метою протидії агресивним намірам Кремля", – заявив глава держави.
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
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