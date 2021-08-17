ЄС визнав перемогу "Талібану" у війні в Афганістані

Таліби повністю контролюють Афганістан і з цим доведеться змиритися Євросоюзу. Він вже обіцяє допомагати сусіднім з Афганістаном країнам, приймати мігрантів.

Євросоюз визнає, що "Талібан" виграв війну в Афганістані. Відповідну заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час онлайн-пресконференції із міністрами МЗС Євросоюзу.

До речі Таліби стверджують, що припинять виготовляти і продавати наркотики

З "Талібаном" потрібно вирішувати практичні питання

Боррель підкреслив, що про офіційне визнання "Талібану" мови не йде. Втім, з терористами необхідно вирішувати практичні питання: наприклад, щодо доступу в аеропорт Кабула для евакуації. До того ж ЄС не хоче допустити нової мігрантської кризи.

Талібан виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою в Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційний і гуманітарний кризи,

– сказав Жозеп Боррель.

ЄС допомагатиме з потоком мігрантів

У зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу наголосили, що внаслідок захоплення влади талібами може виникнути нова мігрантська криза.

ЄС буде надавати підтримку сусіднім з Афганістаном країнам в подоланні негативних наслідків, які очікуються в зв'язку з ростом потоку мігрантів та біженців,

– вказав він.

Як світ реагує на захоплення влади талібами

15 серпня таліби захопили Кабул після того, як місцева влада фактично капітулювала. Згодом вони оголосили повний контроль над Афганістаном.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що швидкість, з якою таліби захопили Афганістан, стала для всіх несподіванкою.

У світі стурбовані цими подіями. Британський парламент повернеться з канікул, щоб 18 серпня обговорити ситуацію на засіданні.

Пакистан закрив кордон з Афганістаном. США, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та низка інших країн евакуйовують своїх дипломатів.

Росія ж заявляє, що не переживає, бо має хороші відносини з талібами.