ЄС визнав перемогу "Талібану" у війні в Афганістані
Джерело:24 канал
Таліби повністю контролюють Афганістан і з цим доведеться змиритися Євросоюзу. Він вже обіцяє допомагати сусіднім з Афганістаном країнам, приймати мігрантів.
Євросоюз визнає, що "Талібан" виграв війну в Афганістані. Відповідну заяву зробив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель під час онлайн-пресконференції із міністрами МЗС Євросоюзу.
До речі Таліби стверджують, що припинять виготовляти і продавати наркотики
З "Талібаном" потрібно вирішувати практичні питання
Боррель підкреслив, що про офіційне визнання "Талібану" мови не йде. Втім, з терористами необхідно вирішувати практичні питання: наприклад, щодо доступу в аеропорт Кабула для евакуації. До того ж ЄС не хоче допустити нової мігрантської кризи.
Талібан виграв війну, тому ми повинні розмовляти з новою владою в Кабулі, ким би вони не були, щоб запобігти міграційний і гуманітарний кризи,
– сказав Жозеп Боррель.
ЄС допомагатиме з потоком мігрантів
У зовнішньополітичному відомстві Євросоюзу наголосили, що внаслідок захоплення влади талібами може виникнути нова мігрантська криза.
ЄС буде надавати підтримку сусіднім з Афганістаном країнам в подоланні негативних наслідків, які очікуються в зв'язку з ростом потоку мігрантів та біженців,
– вказав він.
Як світ реагує на захоплення влади талібами
- 15 серпня таліби захопили Кабул після того, як місцева влада фактично капітулювала. Згодом вони оголосили повний контроль над Афганістаном.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що швидкість, з якою таліби захопили Афганістан, стала для всіх несподіванкою.
- У світі стурбовані цими подіями. Британський парламент повернеться з канікул, щоб 18 серпня обговорити ситуацію на засіданні.
- Пакистан закрив кордон з Афганістаном. США, Велика Британія, Німеччина, Іспанія та низка інших країн евакуйовують своїх дипломатів.
- Росія ж заявляє, що не переживає, бо має хороші відносини з талібами.