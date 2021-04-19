ЄС закликав Кремль надати лікарям доступ до Навального

Читать новость на русском

Європейський Союз глибоко стурбований погіршенням стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. Він закликав владу Росії надати лікарям доступ до ув'язненого політика.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Що заявили у ЄС

Російська влада несе відповідальність за безпеку і здоров'я Навального у колонії. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

До теми США попередили Росію: Якщо Навальний помре, будуть наслідки

ЄС продовжуватиме закликати до негайного і беззастережного звільнення Навального. Оскільки там вважають його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини.

У зв'язку з цим ми також очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання за Європейською конвенцією про права людини. Зокрема буде виконувати забезпечувальні заходи ЄСПЛ щодо характеру і ступеня ризику для життя Навального,
– наголосив Боррель.

Він нагадав, що ЄС рішуче засудив отруєння Навального і ввів санкції в жовтні 2020 року проти 6 високопоставлених російських чиновників і однієї юридичної особи, які причетні до замаху.

"Справа Навального не є одиничним інцидентом, а підтверджу скорочення простору для опозиції і громадянського суспільства в Росії. Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати в умовах повної прозорості і без подальших зволікань спробу вбивства Навального шляхом отруєння, а також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї", – наголосив чиновник ЄС.

Він додав, що це питання 19 квітня розглянуть міністри закордонних справ ЄС.

Що відомо про стан Навального