Стоп переслідуванню журналістів: ЄС закликає Білорусь припинити тиск на TUT.by

Євросоюз закликав Білорусь звільнити усіх затриманих журналістів видання TUT.by. У Брюсселі стверджують, що такі дії білоруської влади свідчать про повне ігнорування свободи слова.

Про це мовиться у заяві речника Європейської служби зовнішніх дій. Також ЄС вимагає випустити інших політичних в'язнів.

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Дії Білорусі суперечать міжнародним зобов'язанням

Таку реакцію Брюсселя викликало затримання журналістів низки ЗМІ. Зокрема мовиться про:

репортера Deutsche Welle Олександра Буракова,

журналіста інтернет-порталу новин "Могильовська область" Володимира Лапцевича,

фотожурналістки-фрілансерки Тетяни Капітонової,

журналістки TUT.by Любові Касперович.

Ці дії білоруської влади суперечать основним міжнародним зобов'язанням, які Білорусь взяла на себе, зокрема в рамках ООН та ОБСЄ,

– мовиться у заяві речника.

Режим Лукашенка тисне на портал Tut.by

Також під прицілом режиму Олександра Лукашенка – найбільший опозиційний портал Tut.by. Затримали щонайменше 15 працівників, а домен заблокували, правоохоронці провели масштабні обшуки. Проти керівництва ЗМІ порушили кримінальну справу

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Що відомо про переслідування TUT.by? З обшуками в офіс ЗМІ прийшли вранці 18 травня. Проти керівництва порушили справу за "ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі". Прокуратура також встановила "факти розміщення забороненої інформації у низці публікацій на інтернет-ресурсі".

Євросоюз також вимагає припинити насильство та репресії проти мирних протестувальників та різних верств суспільства, включаючи правозахисників або представників меншин, а також членів політичної опозиції.