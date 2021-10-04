В ЄС запевнили, що скасування безвізу для України – навіть не на порядку денному

В Євросоюзі наразі не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців. Попри критику зі сторони Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу, це питання не перебуває на порядку денному.

Про питання України та безвізу у коментарі виданню розповіла глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.

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ЄС не розглядає скасування безвізу України

За словами Матернової, безвіз є заслуженим для України, він також є результатом того, що країна обрала європейське майбутнє.

А отже, візова лібералізація є добрим прикладом та стимулом для інших країн з аналогічним прагненням,

– пояснила вона.

Однак додала, що в теорії в Єврокомісії не відкидають жодного з варіантів. "Ми й надалі контролюватимемо антикорупційні критерії за "механізмом призупинення безвізу", – підсумувала представниця України в ЄК. Вона нагадала, що це передбачає безперервне виконання індикаторів лібералізації та надання рекомендацій.

Чутки про скасування безвізу з ЄС: коротко