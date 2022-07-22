ЄС запровадив санкції проти низки сирійців за вербування найманців із росії

Євросоюз запровадив санкції проти понад 10 сирійців. Вони вербували найманців із росії для війни в Україні.

Відповідну інформацію в ЄС повідомили 21 липня. Саме в цей день Євросоюз затвердив 7 пакет санкцій проти росії.

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Під санкції ЄС потрапили сирійці

Сирійський режим надає підтримку, серед іншого й військову, неспровокованій та невиправданій агресивній війні росії проти України,

– мовиться в документі.

Саме тому осіб, які причетні до вербування сирійських найманців для участі в бойових діях в Україні разом з російськими військами, додали до списку підсанкційних. Там фігурують:

командувач "Армії визволення Палестини" Мухаммад Ас-Салті , який, за даними ЄС, займається вербуванням палестинців для війни в Україні;

, який, за даними ЄС, займається вербуванням палестинців для війни в Україні; колишній сирійський військовий офіцер, лідер угруповання "Аль-Ахдат аль-Омарія" Абу Хані Шаммут , який за дорученням керівництва російської ПВК "Вагнера" вербує бійців в Україну і Лівію;

, який за дорученням керівництва російської ПВК "Вагнера" вербує бійців в Україну і Лівію; командувач сил оборони Аль-Сукайлабія Набуль Аль-Абдули, який набирав найманців в Сирії з самого початку вторгнення росії.

Ба більше, під санкції потрапив також командувач національних сил оборони в місті Махарда Саймон Аль-Вакіл, який безпосередньо співпрацює з командуванням російських військ у Сирії.

А також гендиректор компанії Al-Sayyad Фаваз Гергес та співвласник Al-Sayyad Ясар Хусейн Ібрагім.

Варто відзначити, що компанія Al-Sayyad Company відома під назвою "Мисливці на ІДІЛ". Крім цього, вона працює з ПВК "Вагнера" у Сирії й займається захистом інтересів росії ( зокрема, щодо охорони нафтових об'єктів). Під санкції компанія потрапила за створення вербувальної мережі.

Варто зазначити, що обмеження також запровадили проти:

бізнесмена та власника сирійської авіакомпанії Cham Wings Іссама Шаммута , який пов'язаний з режимом Башара Асада;

, який пов'язаний з режимом Башара Асада; офіцера сирійської армії полковника Салеха аль-Адбулла , який вербував солдатів зі свого підрозділу 16 бригади сирійської армії для бойових дій в Україні;

, який вербував солдатів зі свого підрозділу 16 бригади сирійської армії для бойових дій в Україні; двох сирійських охоронних компаній – Sanad Protection and Security Services та "Аль-Сайяд". Вони також пов'язані з приватною російською компанією "Вагнер", як і їхні керівники;

Також під санкції потрапили двоє військових та лідер Сирійської політичної фракції.

Коротко про 7 пакет санкцій ЄС

ЄС запровадив 7 пакет санкцій 21 липня. Під обмеження потрапили 57 росіян та юридичні особи.

Також серед обмежень – ембарго на російське золото. Зокрема, заборонили купувати, імпортувати, а також трансфер золота (зокрема, ювелірних виробів) з росії.

Проте Володимир Зеленський зауважував, що цього не достатньо. Поки ЄС не включає газ до санкцій, росіяни вдаватимуться до шантажу та вимагатимуть послаблення санкційного тиску.

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