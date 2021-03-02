ЄС застосував санкції проти російських посадовців через Навального

Євросоюз наклав санкції проти кількох російських офіційних осіб Росії. Все через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, а також насилля проти мирних протестувальників.

Санкції передбачають заборону в'їзду до ЄС та замороження активів. Список людей, що потрапили під санкції, опублікували в офіційному журналі ЄС.

До теми Кара за ув'язнення Навального: у ЄС обговорюють нові санкції проти Росії, – ЗМІ

Список "підсанкційників"

генпрокурор Росії Ігор Краснов,

голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін;

директор Росгвардіі Віктор Золотов;

директор ФСВП Олександр Калашников.

Що цьому передувало

Міністри закордонних справ країн ЄС 22 лютого вирішили готувати санкції проти російських посадовців. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель пояснював, що санкції запровадять проти тих, хто несе відповідальність за арешт та вирок Навального.

Інформацію про підготовку санкцій 25 лютого підтвердив голова Європейської ради Шарль Мішель.

До речі, санкції планують ввести ще й США.

Що відомо про санкції через отруєння Навального

У лютому 2021 року умовний термін Навального у справі "Ів-Роше" замінили на реальний . Опозиціонеру дали 3,5 роки в'язниці.

У жовтні 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії і технології в зв'язку з отруєнням Навального. Зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, першого заступника голови адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка та ще 4 високопосадовців.