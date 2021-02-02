Звільнити президента й усіх арештованих: ЄС засудив військовий переворот у М'янмі

2 лютого 2021 , 17:26
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Європейський Союз засудив військовий переворот у М'янмі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав військових звільнити президента та всіх заарештованих, обрати нову владу, а також поважати права людини.

Джерело: ЄС

Від імені Євросоюзу зі словами засудження військового перевороту в М'янмі виступив глава дипломатії Жозеп Боррель.

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Реакція ЄС на події в М'янмі

Він закликав військових звільнити президента, державного радника і всіх заарештованих, а також відновити зв'язок і поважати права людини.

Ми закликаємо їх негайно скасувати надзвичайний стан, відновити цивільний уряд, відкрити новообраний парламент і приступити до подальших призначень президента, віцепрезидентів і нового уряду,
– зазначив Боррель.

За його словами, ЄС готовий підтримати діалог з усіма основними зацікавленими сторонами, які хочуть врегулювати ситуацію і повернутися до конституційного порядку.

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Військовий переворот у М'янмі: основне

  • Стався 1 лютого – військові заявили, що вважають вибори, які пройшли у листопаді 2020 року, сфальсифікованими.
  • Солдати затримали президента Він М'їна та держрадника Аун Сан Су Чжі. А влада перейшла до віцепрезидента М'їн Шве.
  • У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.
  • Крім того, військові заявили про плани призначити вибори у М'янмі через рік.
  • По всій М'янмі виникли проблеми зі зв'язком.