Звільнити президента й усіх арештованих: ЄС засудив військовий переворот у М'янмі

Європейський Союз засудив військовий переворот у М'янмі. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав військових звільнити президента та всіх заарештованих, обрати нову владу, а також поважати права людини.

Джерело: ЄС

Від імені Євросоюзу зі словами засудження військового перевороту в М'янмі виступив глава дипломатії Жозеп Боррель.

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Реакція ЄС на події в М'янмі

Він закликав військових звільнити президента, державного радника і всіх заарештованих, а також відновити зв'язок і поважати права людини.

Ми закликаємо їх негайно скасувати надзвичайний стан, відновити цивільний уряд, відкрити новообраний парламент і приступити до подальших призначень президента, віцепрезидентів і нового уряду,

– зазначив Боррель.

За його словами, ЄС готовий підтримати діалог з усіма основними зацікавленими сторонами, які хочуть врегулювати ситуацію і повернутися до конституційного порядку.

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