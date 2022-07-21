ЄС затвердив 7 пакет санкцій проти Росії: усі подробиці про нові обмеження

Євросоюз затвердив новий – вже сьомий пакет санкцій проти росії. У Єврокомісї сподіваються, що це пошле потужний сигнал москві, що Європа тиснутиме стільки, скільки потрібно.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Напередодні "зелене світло" новим санкціям дали посли ЄС.

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Інформацію про нові санкції опублікували у віснику ЄС

Вже 21 липня інформацію про нові каральні обмеження проти держави-агресорки опублікували в офіційному віснику ЄС. Держави-члени Євросоюзу погодились посилити та продовжити санкції проти кремля.

Держави-члени погодилися з нашими посиленими, продовженими санкціями ЄС проти Кремля.

Я вітаю це. Це посилає потужний сигнал москві: ми будемо тиснути стільки, скільки потрібно,

– написала фон дер Ляєн.

Ми продовжуємо атакувати наближених до путіна, – Боррель

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки процитували верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Жозепа Борреля.

Ми продовжуємо атакувати тих, хто наближений до путіна та кремля. Сьогоднішній пакет відображає наш скоординований підхід з міжнародними партнерами, включаючи G7,

– зауважив Боррель.

Санкції посилять та продовжать термін їх дії до січня 2023 року, зауважила фон дер Ляєн.

У санкційному пакеті – ембарго на російське золото

Раніше посол Литви у ЄС Арнольдас Пранкевічус розповів, що серед каральних обмежень – ембарго на російське золото. Також будуть заморожені активи російського "Сбербанку". Значно посилять і персональні обмеження. У перелік потрапили понад 50 росіян, серед них – військові, політики, пропагандисти.

Реакція Офісу Президента

В Офісі Президента схвально відгукнулись по крок країн ЄС. Голова ОП Андрій Єрмак зауважив, що потрібно тиснути далі.

Газове ембарго – це наступний крок. Не маємо права зупинятися,

– додав Єрмак.

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Сьомий пакет санкцій проти росії: що відомо

Раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що рішення про новий пакет санкцій погоджене послами країн ЄС.

Цю інформацію підтвердили в Офісі Президента.

У вечірньому зверненні президент Зеленський зауважив, що тих санкцій, які пропонують партнери недостатньо.

Адже поки Євросоюз не включає у пакет обмеження на російський газ, кремль може вдаватись до шантажу.

Дізнайтесь у відео про санкції проти кремля: