В ЄС затягують із серйозними санкціями проти Росії, сподіваючись на дипломатію, – ЗМІ

Країни Європейського Союзу затягують із напрацюванням жорстких санкцій проти Росії на випадок агресії проти України. Наразі в ЄС сподіваються на дипломатичні методи.

Видання на підтвердження цього наводить слова високопоставлених дипломатів та офіційних осіб. На умовах анонімності вони заявили, що певні країни чинять опір санкціями проти Москви.

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Євросоюз не поспішає з новими санкціями проти Росії

Зокрема, затягують з узгодженням жорсткіших санкційних заходів проти Росії у випадку її повномасштабного вторгнення в Україну такі країни: Німеччина, Франція, Італія та Іспанія.

Не змінює ситуацію й те, що Кремль не демонструє жодних ознак того, що відмовиться від нарощування військ біля українських кордонів.

В ЄС сподіваються на дипломатію

Видання додає, що згадані країни хочуть зосередитися на переговорах з Москвою, перш ніж анонсувати економічні санкції. Хоча є інші країни-учасниці ЄС, які стверджують, що підтримка публічних загроз санкцій матиме кращий стримувальний ефект для президента Росії Володимира Путіна.

Заяви про готовність Євросоюзу посилити санкції

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий посилити санкції проти Росії або ж запровадити нові. Це станеться, якщо Москва продовжуватиме агресію щодо України.

Днями про готовність Євросоюзу вводити політичні та економічні обмеження проти держави-агресорки заявляв і голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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