ЄС і НАТО мають бути інструментом, а не ціллю, – експерт

Добре, що курс на ЄС і НАТО закріплено в Конституції. Але його втілення українськими політиками не зовсім правильне.

Про це 24 каналу розповів директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

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Політолог підкреслює: для України важливо рухатися в напрямку досягнення стандартів ЄС і НАТО. Ці структури повинні бути інструментом для досягнення реальних цілей – побудови успішної держави.

Потрібно поставити певні точки – завдання в рамках досягнення стандартів ЄС і НАТО – і рухатися. І не чекати, коли нас туди запросять. Ми не знаємо, що там буде за п’ять років. В ЄС іде процес переформатування. Європа переживає не прості, але зрозумілі процеси. І це нормально,

– зазначає Віталій Бала.

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На його думку, політики повинні комунікувати з суспільством, щоб українці добре розуміли, що таке рух до ЄС і НАТО. Що питання безпеки, територіальної цілісності – це НАТО. Пенсії в розмірі тисяча євро, зарплати дві тисячі євро, кваліфікована освіта – це європейські стандарти.

Треба в Україні будувати ЄС і НАТО, а потім вже вирішувати питання з членством. Ті партії, які декларують європейський і євроатлантичний курс, мають заявити, що політичні опоненти хочуть затягнути Україну в минуле. А ми пропонуємо майбутнє. І воно пов’язане з Європою. Це зачіпляє певні емоції,

– вважає Бала.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО? Згідно з документом:



- президент та уряд мають забезпечити втілення стратегічного курсу України на набуття повноправного членства держави в ЄС і НАТО;



- до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізація стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і в НАТО;



- скасовується пункт 14 розділу XV "Перехідні положення" Конституції, який дозволяв на правах оренди тимчасово використовувати військові бази на території України іноземним військовим формуванням.



Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.