Вперше пішли на такий крок: ЄСПЛ вимагає звільнити Навального

17 лютого 2021 , 16:31
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Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Для цього суд застосував правило 39 регламенту.

Джерело:

Интерфакс

Деталі розкрила адвокатка Навального – Ольга Михайлова.

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Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, наказавши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора,
– наголосила Михайлова.

Захисниця Навального також зауважила, що "таке рішення ЄСПЛ ухвалив вперше, і російська влада має його виконати".

Суд застосував правило 39 регламенту "розглянувши обставини та можливі загрози життю позивача" (Навального).

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