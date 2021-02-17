Вперше пішли на такий крок: ЄСПЛ вимагає звільнити Навального

Європейський суд з прав людини вимагає від Росії негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. Для цього суд застосував правило 39 регламенту.
Джерело:Интерфакс
Деталі розкрила адвокатка Навального – Ольга Михайлова.
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Європейський суд з прав людини застосував правило 39 регламенту суду, наказавши російському уряду негайно звільнити Навального зі слідчого ізолятора,
– наголосила Михайлова.
Захисниця Навального також зауважила, що "таке рішення ЄСПЛ ухвалив вперше, і російська влада має його виконати".
Суд застосував правило 39 регламенту "розглянувши обставини та можливі загрози життю позивача" (Навального).
Ув'язнення Навального: що відомо
- 17 січня 2021 року Навальний повернувся в Росію після лікування від отруєння "Новачком". Політика затримали в аеропорту у Москві.
- 2 лютого Навального засудили до 3,5 років ув'язнення. Відтепер у колонії опозиціонер має провести 2 роки 8 місяців.
- Після вироку Навального у Росії спалахнули масові протести.
- Через ув'язнення Навального ЄС може схвалити санкції щодо Росії вже у березні.