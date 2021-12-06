Європейський суд з прав людини заборонив висилати мігрантів з Польщі до Білорусі

ЄСПЛ ухвалив рішення щодо депортації нелегальних мігрантів з Польщі до Білорусі. Під час розгляду було застосовано правило 39 Регламенту.

Про це 6 грудня повідомляється на офіційному сайті Європейського суду з прав людини.

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У більшості скарг, коли заявники стверджували, що перебувають у Польщі та просили не висилати їх назад до Білорусі, суд застосував правило 39 на встановлений термін і постановив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно були на території Польщі,

– йдеться у рішення ЄСПЛ.

Варто зазначити, що правило 39 Регламенту передбачає можливість застосування заходів, за якими суд має оперативно ухвалити рішення, обов'язкового до виконання.

На прохання однієї зі сторін суддя має право вимагати від сторін застосування тимчасових заходів.

Отже, ЄСПЛ має право на вимогу в випадку, якщо для життя або здоров'я заявника існує загроза.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.

У Євросоюзі розробили план для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів. Низку операцій планують реалізувати вже у 2022 році. Планують здійснити понад 1,4 тисячі арештів.

Генерал армії США Бен Ходжес переконаний, що скупчення біженців уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією пов'язане з агресією Росії в Україні і навколо неї.

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