Європейський суд з прав людини заборонив висилати мігрантів з Польщі до Білорусі
Джерело:Рішення ЄСПЛ
ЄСПЛ ухвалив рішення щодо депортації нелегальних мігрантів з Польщі до Білорусі. Під час розгляду було застосовано правило 39 Регламенту.
Про це 6 грудня повідомляється на офіційному сайті Європейського суду з прав людини.
Читайте також Шумові петарди полякам: білоруські силовики знову оскандалились
У більшості скарг, коли заявники стверджували, що перебувають у Польщі та просили не висилати їх назад до Білорусі, суд застосував правило 39 на встановлений термін і постановив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно були на території Польщі,
– йдеться у рішення ЄСПЛ.
Варто зазначити, що правило 39 Регламенту передбачає можливість застосування заходів, за якими суд має оперативно ухвалити рішення, обов'язкового до виконання.
- На прохання однієї зі сторін суддя має право вимагати від сторін застосування тимчасових заходів.
- Отже, ЄСПЛ має право на вимогу в випадку, якщо для життя або здоров'я заявника існує загроза.
Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі
- На польсько-білоруському кордоні 8 листопада загострилась ситуація. Натовп мігрантів рушив з Білорусі, через що Варшава збільшила кількість військових на лінії розмежування.
- У Євросоюзі розробили план для боротьби з нелегальним перевезенням мігрантів. Низку операцій планують реалізувати вже у 2022 році. Планують здійснити понад 1,4 тисячі арештів.
- Генерал армії США Бен Ходжес переконаний, що скупчення біженців уздовж кордону Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією пов'язане з агресією Росії в Україні і навколо неї.