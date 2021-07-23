ЄСПЛ зареєстрував цинічну скаргу Росії проти України: Кремль отримав перші відмови
Джерело:ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини зареєстрував скаргу Росії проти України. Втім, там відмовилися застосовувати забезпечувальні заходи у її рамках.
Скаргу зареєстровано під номером 36958/21. Російський уряд подав її на підставі статті про міждержавні відносини Європейської конвенції про права людини
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Цинізм всієї цієї ситуації полягає в тому, що саме Росія масово порушує права людей на окупованих територіях. Саме вона як держава-окупант несе відповідальність за наслідки своєї агресії.
Росія заявила, що Україна нібито порушує статті про:
- право на життя;
- нелюдське поводження або таке, що принижує гідність;
- право на свободу і безпеку;
- право на повагу до приватного і сімейного життя;
- свобода вираження думки;
- право на ефективний засіб правового захисту
- дискримінацію
- обмеження використання прав;
- та низку інших.
Кремль отримав першу відмову
Водночас Росія надіслала терміновий запит, який стосувався забезпечувальних заходів проти України. У ньому були такі вимоги до України:
- припинити обмеження прав російськомовних, зокрема – у школах, ЗМІ та в інтернеті;
- призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.
Втім, цей запит у Євросуді одразу ж відхилили. Там пояснили, що забезпечувальні заходи застосовуються "у виняткових випадках". А зараз про серйозні ризики завдання непоправної шкоди не мовиться.Зверніть увагу! Наразі на розгляді в Європейського суду з прав людини перебувають ще 10 міждержавних скарг. 4 з них Україна подала раніше проти Росії.
Скарга Кремля проти України: головне
- З міждержавною скаргою на іншу країну Росія звернулася до Європейського суду з прав людини вперше в історії. Усі претензії Кремля повторюють тези російської пропаганди.
- У Кремлі цинічно намагаються довести, що Україна нібито сама порушує права людей на Донбасі та винна у збройному конфлікті. Російське МЗС бідкається, що "не мало іншого вибору".
- Український міністр юстиції Денис Малюська наголосив, що росіяни, мабуть, "сплутали Євросуд з якимось шоу на росТБ". Й підкреслив, що їх чекає неминуча поразка.