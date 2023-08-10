Одіозний ексміністр Червоненко взяв участь у ралі в Італії: був штурманом у росіянина

Колишній міністр транспорту та зв'язку Євген Червоненко взяв участь у "Ралі ді Рома Капітале" в Італії як штурман. Чоловік повернувся у ралійним спорт одразу зі скандалом.

Асистував Червоненко російському спортсмену. Це все відбувалося на тлі нещодавнього скандалу з дискваліфікацією української спортсменки Ольги Харлан.

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Перегони ексміністра в Італії

Євген Червоненко виступав як штурман у росіянина Олексія Лукьянюка. Той виїхав з Росії на початку повномасштабного вторгнення. Проте юридично він досі залишається громадянином країни-агресорки. Для участі в перегонах він використав ліцензію від автомобільної федерації Кіпру.

Ліцензію українцю надала Президія Автомобільної федерації України. Вона ж нещодавно заборонила українським водіям брати участь у змаганнях разом з росіянами. Заявку на участь Червоненко подав до рішення Президії, тому виникає парадокс. Самі ж перегони відбулися вже коли рішення набрало чинності.

Чутки про повернення політика в перегони у команді з росіянином ходили давно. Виступ дуету був доволі слабким – в підсумковому протоколі шостого етапу чемпіонату Європи екіпаж посів лиш 30-ту позицію.

Скандали навколо Євгена Червоненка