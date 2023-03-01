Колишньому гендиректору "Борисполя" оголосили вирок: скільки має провести за ґратами

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 1 березня засудив колишнього гендиректора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне. Йому призначили термін 5 років позбавлення волі.

Також суд визнав винуватою начальницю служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Олесю Левочко та призначив їй покарання у виді 4 років позбавлення волі.

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Термін також отримала Олеся Левочко

Дихне та Левочко також позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки.

Суд також ухвалив рішення стягнути солідарно з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду держмайна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду у розмірі 10,99 мільйона гривень.

Суд встановив, що Дихне та Левочко надали неправомірну перевагу ТОВ Кофе Бар Плюс, ТОВ Артерія Груп та фізособам-бенефіціарам цих юросіб.

Зокрема, Дихне підписував, а Левочко готувала попередні договори оренди майна в аеропорту "Бориспіль", тобто без конкурсу, залучення ФДМУ та за заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки в розмірі 15,7 мільйона гривень (недоотриманих держбюджетом та держпідприємством).

Що відомо про справу Дихне

Євген Дихне виконував обов'язки генерального директора Державного Підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у 2014 – 2017 роках.

14 червня 2021 року НАБУ вручило йому обвинувальний акт за зловживання владою та службовим становищем у 2014 – 2019 роках.

Його звинувачували в тому, що коли він був виконувачем обов'язків директора МА "Бориспіль", всупереч інтересам служби підписував попередні договори оренди, завдяки яким орендарі мали змогу користуватися приміщеннями та надавати послуги пасажирам аеропорту, поки Фонд державного майна зволікав зі своїми процедурами.

В інтерв'ю ЗМІ Євген Дихне назвав це провадження продуктом недосконалості українського законодавства.

У 2020 році журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" присвоїв Євгену Дихне перше місце у номінації "Антикризовий менеджер" за повернення прибутковості аеропорту "Бориспіль" та збереження МАУ у кризовий 2020 рік.