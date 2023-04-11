Вважали зниклим безвісти: у Львові попрощалися з журналістом Євгеном Гулевичем

У Львові поховали ще одного українського захисника. 10 квітня попрощалися з військовим Євгеном Гулевичем.

Військовослужбовцю було 47 років. Захисника поховали на Личаківському кладовищі. Церемонія прощання відбулася на площі Ринок.

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Що відомо про загиблого воїна

Євген Гулевич загинув на фронті ще 31 грудня поблизу Бахмута. Але до 28 березня його вважали зниклим безвісти.



Євген Гулевич загинув на фронті ще 31 грудня / фото Суспільне

Євген Гулевич був журналістом, громадським діячем, засновником та співавтором низки важливих культурних та видавничих проєктів.

Євген у перші дні війни пристав на захист України та боровся в складі 46-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ.

Освіту чоловік здобував на факультеті журналістики ЛНУ імені Івана Франка. У 2005 році закінчив магістерську програму з культурології у цьому ж університеті.

Євген Гулевич працював у виданнях "Експрес" та "Пост-Поступ". Згодом був науковим співробітником, а пізніше очолив Центр гуманітарних досліджень ЛНУ імені Івана Франка.

Також він займався художнім та науковим перекладом, редагуванням, культурологією, громадськими мистецько-дослідницькими практиками та ініціативами.

У Євгена Гулевича залишився брат.

Прощання з Євгеном Гулевичем / фото Андрія Садового

Болючі втрати українців

Нещодавно загинув командир роти вогневої підтримки 49 ОМБр Артур Асадов. До війни хлопець працював в Ukrainian Film Division.

А у боях за Бахмут загинув 26-річний Андрій Воробкало. Він повернувся до України з Греції, щоб боронити рідну землю.

Також на Сході України у боях з російськими окупантами загинув лікар з Хоростова Ярослав Жебелюк. Українському воїну був всього 31 рік.

Раніше на фронті загинула захисниця Катерина Ющенко. Кілька років тому вона вийшла заміж у львівському шпиталі за свого коханого – розвідника, який зазнав важкого поранення на фронті.

висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.