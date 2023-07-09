Підбив російський літак та взяв на себе удар ППО: загиблому Євгену Лисенку надали Героя України

Володимир Зеленський надав звання Героя України військовому пілоту, що загинув на Житомирщині. Винищувач Євгена Лисенка взяв на себе удар ворожої ППО та загорівся.

Відповідний указ глава держави підписав 8 липня. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про Героя Євгена Лисенка

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю надати звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Лисенку Євгену Вадимовичу — майору (посмертно),

– зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. Євген Лисенко загинув 9 березня 2022 року в повітряному бою з двома російськими винищувачами між селами Новопіль та Окілок на Житомирщині.

27-річний український пілот підбив ворожий літак. Тим часом його бойовий винищувач МіГ-29 взяв на себе удар ППО агресора та загорівся.

Герой не катапультувався, а спрямував свій літак у поле на околиці села, якомога далі від осель.

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Зеленський надав звання Героя України льотчику Данилу Мурашку

Зауважимо, що 8 липня президент також надав звання Героя посмертно пілоту Данилу Мурашку. 24-річний захисник загинув 27 січня 2023 року.

Від початку повномасштабної війни Мурашко здійснив 141 бойовий виліт. Герой ліквідував близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн паливно-мастильних матеріалів, близько 600 окупантів.

27 січня під час виконання бойового завдання у складі пари літак Данила Мурашка підбив російський винищувач. Коли пілот побачив поблизу населений пункт Шабельківка, попри малу висоту польоту, до останньої секунди намагався відвести літак від житлових будівель.

На жаль, боєць втратив висоту та не зміг безпечно катапультуватися.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким полеглих Героїв. Вічна пам'ять і слава!