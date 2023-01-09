В ISW викрили брехню Пригожина: хоче приховати реальні цілі у Бахмуті

Російські окупанти вже декілька місяців штурмують Бахмут, але їм так і не вдається взяти місто. Аби виправдати свої ганебні невдачі засновник ПВК "Вагнер" заявив, що шахти навколо Бахмута та Соледара нібито мають "унікальні та історичні захисні споруди", які діють як "мережа підземних міст".

Як заявили фахівці американського Інституту вивчення війни, ці твердження є хибними.

Важливо ЗСУ відстояли Соледар, туди перекинули резерви, – військовий експерт Жданов

На думку аналітиків, заяви Пригожина, ймовірно, є спробою пояснити повільний темп просування "Вагнера" навколо Бахмута, але наголосити на важливості встановлення контролю над територією.

У заяви Пригожина ніхто не вірить

Колишній російський офіцер та блогер розкритикував Пригожина та російських командирів, заявивши, що всі знали про існування цих шахт при розробці плану наступу, і відкинув твердження про наявність у цьому районі історичних захисних споруд.

Блогер зазначив, що навіть якщо війська захоплять Соледар, Пригожин та російські військові програють стратегічно через те, що кинуть свої найкращі сили у бій на виснаження.

Що відбувається у Бахмуті

Станом на 8 січня стало відомо, що у районі Бахмута Донецької області відбувається ротація окупаційного війська. Так, вагнерівців замінили кадровими підрозділами російських загарбників. Натомість вагнерівців перекидають в район Соледара, що також на Донеччині, а також відправляють на доукомплектацію.

Російські військові не полишають спроб взяти під контроль усю Донецьку область. І на, за словами військового експерта Олега Жданова, у них є низка причин. Зокрема у Пригожина є свої інтереси на соляні шахти та вапняк.

Раніше у Білому домі заявили, що Пригожин зацікавлений у тому, щоб взяти під контроль родовища в районі Бахмута. Зокрема, соляні та гіпсові шахти.