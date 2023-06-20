Потролив дідівські фразочки Путіна: чому Кремль досі не ліквідував Пригожина

Глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин активно критикує російського диктатора Владіміра Путіна. Він розуміє, що йому це дозволено.

Напередодні Пригожин потролив Путіна, ці його дідівські заяви: "говориш про мене, переводиш на себе". Це з дитинства, усі ці "гумові сідниці" і так далі. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Пригожин не є самостійним

Подейкують, що Пригожин може запустити процес розвалу Росії. Безумовно, це станеться – або з Пригожиним, або без нього. Та йдеться про дуже далеку перспективу.

"Росія має ослабнути настільки, щоб суб'єкти зрозуміли: без Москви, куди вони відправляють левову частку своїх бюджетів, куди стікаються усі доходи від ресурсів, що видобуваються у Росії, їм буде простіше, у них буде власна незалежність та економіка", – відзначив політтехнолог.

Але для цього потрібно:

створити й запустити дуже потужну рушійну силу всередині Росії;

щоб декілька регіонів одночасно почали боротися.

Ті, хто думають, що зі зникненням Путіна Росія кудись зникне… Куди подінуться десятки тисяч силовиків, ФСБ-шників, прокурорів, криміналітет, 80 олігархічних кланів? Вони одразу скажуть: "Давайте нам ще одного плішивого, якогось непримітного, але керованого",

– запевнив Тизенгаузен.

Так само олігархи колись за ручку привели до влади Путіна. На думку політолога, передумов розвалу Росії у найближчому майбутньому немає.

Відтак вистава, яку зараз грає Пригожин, є контрольованою. Якби це було не так, він би не ходив і не стукав у віконце міноборони.

Якась керована міна, статуетка, стискання руки, новачок – і Пригожина немає. У Росії це практикується давно, не з такими справлялися. На жаль, памятаємо жахливу трагедію, коли Нємцова прямо біля Кремля застрелили. Де завгодно його дістануть і знищать, якщо буде поставлене таке завдання,

– акцентував політтехнолог.

Щоб цього не сталося, Пригожину треба захопити якусь територію й повністю її мілітаризувати під себе. Але все одно його з повітря можуть знищити, спецоперацію по ньому оголосити і так далі.

"Я не бачу самостійної фігури Пригожина і не бачу, що це не контрольований процес. Мені здається, абсолютно усе контролюється та керується", – зауважив Тизенгаузен.

Так, Пригожину дозволено робити деякі випади у бік Путіна, як і Ігорю Гіркіну. Якби останній був самостійним, критикував диктатора і не контролювався з Кремля або ФСБ, його давно б вбили.

"Тому вистава, вистава і ще раз вистава", – підсумував політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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