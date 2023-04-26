Елемент протистояння з міноборони: як ФСБ використовує Пригожина

Нещодавно глава ПВК "Вагнер" написав статтю і закликав закінчити так звану "СВО" та розпочати війну. Та у цій статті Євгєнія Пригожина дуже багато цікавих сенсів.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст, відеоблогер Гліб П'яних. Він зауважив, що ватажок найманців також пише про те, що варто "зав'язувати з держкапіталізмом".

Дивіться також Фрайкори, дивізія СС і "м'ясні атаки": де в історії шукати реальний прототип ПВК "Вагнера"

"І що настав час робити "нормальним капіталізм". У цьому Пригожин перекликається з Дерипаскою. Той теж просуває цю тему пів року, навіть більше", – розповів він.

Та ця тема досить небезпечна, вважає відеоблогер. Адже всіх треба "відсунути" – співробітників ФСБ, силовиків, санепідемстанції, чиновників, які грабують бізнес і не дають можливості нормально працювати та заробляти.

Як ФСБ використовує ватажка найманців: дивіться відео

Усе заради уваги

Натомість щодо завершення так званої "СВО", П'яних припускає, що це така собі "приманка", аби привернути увагу до цієї статті.

"Ця стаття починається з опису того, що нібито "українські війська зазнають приголомшливих втрат під Бахмутом". Що вони начебто "атакують-атакують, втрачають по 30 танків щодня, купу народу кладуть – і жодного толку", – розказав відеоблогер.

Та це Євгєній Пригожин писав про російську армію.

Він це з таким знанням справи пише. От ти просто навіть не можеш ніяк знати досконало, що втрачають українські війська, адже це протилежна сторона. І в тебе будь-як інформація куцо обмежена,

– розказав Гліб П'яних.

До того ж глава ПВК "Вагнер" детально розписує, зокрема, про артилерійський голод.

"Я читав і думав: "Ого, ось це от проєкція. Для чого?". Це хитрість, яку розгадають якісь лічені одиниці людей", – додав він.

Стратегічна лінія

На його думку, Євгєній Пригожин грає і досить часто виходить за межі дозволеного. Безумовно, за ним є ФСБ.

"Безумовно, воно зацікавлено в тому, аби там і в цій статті також, як зазвичай, "мочили" Шойгу, Герасимова, міноборони, військових, все. Там звучить, не пам'ятаю, такими словами чи іншими. Але в нього через раз", – розказав він.

І це, на думку П'яних, така стратегічна лінія "кухаря Путіна".

Однак, відеоблогер вважає, що ФСБ не давала дозволу Пригожину щодо заяви про те, так звану "СВО" треба завершувати,.

Він собі дозволив. А співробітникам ФСБ того і треба. Якщо раптом щось виникне, вони скажуть: "Ні, це Пригожин сам по собі, він без нас. Бачите, яку відсеб'ятину несе. Ми б ніколи в житті йому б не сказали, що "давай, пиши, що треба завершувати цю "СВО",

– наголосив він.

ПВК "Вагнер": останнє