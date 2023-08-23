Не додало балів Путіну: чому диктатор відпустив цілісінького Пригожина до Африки

Після свого невдалого заколоту, глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин мав би перебувати у Білорусі. Однак, ватажка найманці помітили в Африці – звідти він записав відео. Та, найімовірніше, за ним стоять досить впливові потужні центри, якщо Путін його туди відпустив.

Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що ще не вечір. Зазначимо, що "кухар Путіна" у своєму відео заявив, що його найманці роблять Росію "ще більшою".

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"Кажуть, помста має бути холодною. Але важко сказати, як це сталося. Точно зрозуміло, що подібний сценарій нічогісінько не додав Путіну", – вважає Рибачук.

Голова аналітично-адвокаційної організації додав, що останнім часом чути про те, що силовики, ФСБ розгорнули кампанію з вимогами "віджати" від керівництва збройних сил країни-агресорки керівника ворожу генштабу Валєрія Гєрасімова та міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Багато аналітиків зауважували, що Пригожин не міг би поводити себе настільки нахабно, якби він не відчував за собою серйозну підтримку не персоналій, а окремих інституцій,

– наголосив Олег Рибачук.

Низка аналітиків натякали на ФСБ, секретаря радбезу країни-агресорки та колишнього директора ФСБ Ніколая Патрушева. А також – нших "ветеранів" російської спецслужби.

"Можливо, це пояснює те, що він досі живий", – припустив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

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Доля Пригожина