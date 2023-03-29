Пригожин створює собі образ конкурента Путіна, немов хоче балотуватися в президенти Росії, – ISW

Євгеній Пригожин може використати медійність для того, щоб показати себе можливим претендентом на президентські вибори в Росії 2024 року. Зокрема 14 березня у своєму інтерв'ю він зімітував Путіна.

Про це детально розповіли аналітики Інституту вивчення війни. Варто зауважити, що повторення стилю ведення публічних заходів за Путіним може бути також черговою порцією насмішок з боку Пригожина.

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Пригожин міг кинути оком на посаду президента Росії

Варто зауважити, що в фінансиста ПВК "Вагнера" є власне Федеральне агентство новин. 14 березня Пригожин дав інтерв'ю російським журналістам (а точніше, пропагандистам) Russia Today, РИА Новости й Федеральному агентству новин, звісно ж.

Формат розмови був незвичним для стилю Пригожина – під час нього фінансист, здавалося, імітував традиційну зйомку президента Росії Владіміра Путіна. Фахівці припускають, що це могло бути як черговою спробою потролити та присоромити Путіна, так і способом показати, що медійний та знаний у суспільстві Пригожин може замінити чинного президента на виборах 2024.

Те, що він сидить за столом навпроти його аудиторії, – дуже схоже на те, як Путін знімає відеоролики. До слова, такий стиль фільмування не притаманний для Пригожина, він зазвичай не використовує такого "стерильного формату" і надає перевагу брутальній та динамічній, а не статичній зйомці.

Пригожин зазвичай вважав за краще знімати себе з широкими кадрами на полях битв або в динамічних, але постановчих відео, які прагнуть здатися відвертими й грубими. Пригожин також використав це інтерв'ю, щоб повторити свої попередні аргументи про необхідність прищепити жорстку ідеологію російським бійцям і натякнути, що Міністерство оборони Росії свідомо позбавляє групу Вагнера артилерійських боєприпасів,

– зазначають аналітики.

Власник ПВК "Вагнера" всіляко критикує владу та військове командування. Поведінка Пригожина останнім часом, незалежно від його справжніх намірів, демонструє суспільству наратив, що фінансист має політичні прагнення в Росії у майбутньому.

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Євгєній Пригожин може замінити Владіміра Путіна

Політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що президентське крісло – це чи не єдина посада, яка зараз може цікавити Пригожина. Вибори до держдуми, яку фінансист неприховано зневажає, не цікавлять його.

Крім того, Шейтельман додав, що керівника "вагнерівців" може зацікавити й проста можливість бути більш-менш легальним мільярдером в якійсь державній структурі. До прикладу, в "Ростесі", що виробляє зброю.