"Успіхи" Пригожина можуть бути на Московському напрямку: за яких умов
Євгеній Пригожин може знову опинитися у Москві. Якщо путінський режим похитнеться, – ватажок ПВК "Вагнера" разом зі своїми бійцями повернуться, щоб завершити те, що розпочали.
Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Малоймовірно, що Пригожина використають для нападу на країни НАТО з території Білорусі.
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Пригожина не використовуватимуть ні для військової агресії проти країн НАТО, ні для ударів по Україні. Більш ймовірним мені здається сценарій, що під лозунгом "можемо повторити" Пригожин знову піде на Москву,
– додав журналіст.
Він нагадав, що Алєксандр Лукашенко раніше мріяв про "корону російської імперії" і, можливо, він захоче використати Пригожина, щоб нарешті її приміряти.
Домовленості з Лукашенком
Раніше самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко провів перемовини з ватажком ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним. Лукашенко наголосив, що вони начебто дійшли домовленостей щодо "неприпустимості розв'язування кривавої бійні на території Росії". 27 червня літак Пригожина прилетів до Білорусі.
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Події після заколоту Пригожина
- 27 червня до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера". Про приїзд Пригожина було домовлено раніше з Лукашенком. В Інституті вивчення війни вважають, що Білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо Кремль буде тиснути на Лукашенка.
- Найманці ПВК "Вагнера" повідомили про тимчасове припинення вербування новобранців. Також бойовики Євгенія Пригожина заявили, що вони припиняють брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, але теж тимчасово.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що станом на 30 червня на Бахмутському напрямку вагнерівців немає. Там є вороже угруповання – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню, але без вагнерівців.
- Аналітики відзначили, що за повідомленнями російських ЗМІ, Пригожин розпустив свій холдинг "Патріот", заснований у 2019 році. Він особисто оголосив про ліквідацію холдингу та звільнив усіх його співробітників.
- Крім того, за непідтвердженими даними, міноборони Росії розпускає групу компаній "Конкорд", яка також належала Пригожину. Кремль продає активи групи. Варто відзначити, що до групи входили підконтрольні Пригожину ЗМІ.