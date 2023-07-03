Чому в Росії не зможуть "задавити" Пригожина: яким є вплив керівника вагнерівців

Бізнес-імперія Євгенія Пригожина настільки велика, що її неможливо знищити. Керівник ПВК "Вагнер" володіє контрактами та активами, які забезпечують йому міцний вплив на політичну еліту Росії.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Виявилось, зокрема, що його компанія "Конкорд" має виключне право на постачання харчових продуктів російській армії.

Дивіться також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

"Якщо цю компанію зачеплять з метою політичної помсти, армія ворога вже завтра залишиться голодною. Крім цього, Пригожин володіє й іншими активами, а ще компроматом на найвище керівництво Росії, особливо у розрізі відносин з африканськими країнами, діамантових родовищ, золотовидобування", – додав військовий експерт.

Вплив Пригожина на політичну еліту Росії: дивитись відео

"Вагнер" не ліквідують

ПВК "Вагнер" має пункти вербування у 29 регіонах Росії. Закрити ці пункти – означає перекреслити поповнення військових рядів для тих підрозділів формування, які виконують завдання в Африці та на Близькому Сході.

Допити генералів у справі про заколот

Низка видань повідомляє, що кількість затриманих у справі про організацію заколоту генералів зросла до десяти. "За непідтвердженою інформацією, серед затриманих – командир повітряно-десантних військ Росії. Їх допитують із застосуванням "жорстких методів", – повідомив Жданов.

Останнє про ПВК "Вагнер"