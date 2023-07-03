Чому в Росії не зможуть "задавити" Пригожина: яким є вплив керівника вагнерівців
Бізнес-імперія Євгенія Пригожина настільки велика, що її неможливо знищити. Керівник ПВК "Вагнер" володіє контрактами та активами, які забезпечують йому міцний вплив на політичну еліту Росії.
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов під час стріму на своєму ютуб-каналі, передає 24 Канал. Виявилось, зокрема, що його компанія "Конкорд" має виключне право на постачання харчових продуктів російській армії.
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"Якщо цю компанію зачеплять з метою політичної помсти, армія ворога вже завтра залишиться голодною. Крім цього, Пригожин володіє й іншими активами, а ще компроматом на найвище керівництво Росії, особливо у розрізі відносин з африканськими країнами, діамантових родовищ, золотовидобування", – додав військовий експерт.
Вплив Пригожина на політичну еліту Росії: дивитись відео
"Вагнер" не ліквідують
ПВК "Вагнер" має пункти вербування у 29 регіонах Росії. Закрити ці пункти – означає перекреслити поповнення військових рядів для тих підрозділів формування, які виконують завдання в Африці та на Близькому Сході.
Допити генералів у справі про заколот
Низка видань повідомляє, що кількість затриманих у справі про організацію заколоту генералів зросла до десяти. "За непідтвердженою інформацією, серед затриманих – командир повітряно-десантних військ Росії. Їх допитують із застосуванням "жорстких методів", – повідомив Жданов.
Останнє про ПВК "Вагнер"
- Після закінчення свого "постання" Пригожин уклав договір з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком. У цьому документі вказано, що частина вагнерівців має передислокуватися до "братньої країни".
- Найманці ПВК "Вагнер" повідомили про тимчасове припинення вербування новобранців. Також бойовики Євгенія Пригожина заявили, що вони припиняють брати участь у повномасштабній війні Росії проти України, але теж тимчасово.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сказав, що станом на сьогодні на Бахмутському напрямку вагнерівців немає. Там є вороже угруповання – до 50 тисяч, більше ніж 300 танків, понад 330 артилерійських систем і 140 реактивних систем залпового вогню, але без вагнерівців.