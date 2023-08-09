Пригожин арештований або ліквідований: російський ексрозвідник надав докази

Минає другий місяць після заколоту Євгенія Пригожина, однак за увесь цей час ми жодного разу не побачили його на відео. Путінський режим не дає жодних гарантій, що ватажок вагнерівців живий.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Усі так звані докази його появи на публіці легко могли бути сфабриковані.

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"Починаючи з принизливого фото Пригожина у спідньому, датованого 12 червня, а не 12 липня, як дехто намагався переконати, завершуючи відео, де говорить людина із голосом, схожим на голос Пригожина. Це відео абсолютно очевидно зробили у Кремлі: воно записане вночі, ми не бачимо особу спікера, а багато хто відзначає, що тональність голосу у того, хто балакає, вища, ніж голос керівника вагнерівців", – пояснив ексспівробітник КДБ.

Кремль, ймовірно, сфабрикував відео з Пригожиним

Найголовнішим доказом того, що зазначене відео є фейковим, розвідник назвав виступ Дмітрія Уткіна, а точніше людини, яка видає себе за нього.

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"Коли на відео говорить людина, яка видає себе за Уткіна, зрозуміло, що це постановка, туди зібрали людей, які не знайомі з історією "Вагнера" та не знають його в обличчя. Доводиться пояснювати, що він – той самий Уткін, який дав ім'я цьому формуванню. Якщо ви подивитесь уважно це відео, то побачите, що воно абсолютно сфабриковане", – мовив Жирнов.

Фото з саміту Росія – Африка – фейк

Під час саміту Росія – Африка у Санкт-Петербурзі у ЗМІ з'явились дві фотографії з Пригожиним, нібито зроблені у кулуарах заходу. Втім, такі фото легко можна сфабрикувати, використовуючи сучасні технології.

"Ми бачимо лише фото, чуємо аудіозаписи, які можуть бути легко підроблені, але не бачимо жодного відео, де чітко видно Пригожина. Минуло майже два місяці після заколоту, але немає ніякого підтвердження, що керівник "Вагнера" живий", – наголосив ексрозвідник.

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