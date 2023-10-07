З автоматом на фоні триколора: експрофесорка столичного вишу працює на армію Росії

Колишня викладачка столичного вишу Євгенія Більченко, яка зрадила Україну, відправилася на фронт допомагати російським окупантам. Вона виїхала до Росії ще у 2021 році, після того, як її звільнили з університету Драгоманова.

Причиною стали скандальні антиукраїнські заяви культорологині. Вона назвала Україну "онкохворою американською колонією", а новий закон про мову – "звичайним фашизмом".

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Зрадниця їздить до армії Росії

Державна зрадниця Євгенія Більченко у своєму пабліку опублікувала фото у військовій формі та з автоматом на фоні російського прапору. Раніше жінка була професоркою київського університету Драгоманова, але її звільнили за її проросійські погляди. Одразу після цього вона перебралася до Росії.

Більченко їздила на окуповану території з "гуманітарною місією". Варто зазначити, що на своєму каналі жінка активно збирає кошти на допомогу російським окупантам. Одразу після того, як інформація про поїздку почала ширитися українськими медіа, вона виклала пост, де погрожувала, що буде "воювати".

І Більченко передала всю гуманітарну допомогу своїм бійцям, яка була потрібна. Про це є звіти в масках у чистому полі, не підкопаєшся. Наступного разу Більченко в'їде на звільнену територію, тобто на свою малу Батьківщину, на російському танку,

– написала зрадниця.

У день свого народження вона написала, що після переїзду до Росії спочатку хотіла накласти на себе руки, але потім "її знайшла армія".

Одразу після свого переїзду до Росії вона жалілася, що їй ніде не раді попри ступінь професора – її не брали на роботу та цькували у мережі. Більченко написала, що "бере курс на самознищення".

Більченко зізналася, що протягом принаймні шести років вела антиукраїнську діяльність та навіть рада, що вона офіційно є держзрадницею в Україні.

Що я робила "ці дев'ять років"? Робила те, на що зараз усім нас**ти, і мені, чесно кажучи, теж. Три з них були шизануті, решту шість вела підпільну боротьбу проти України, в умовах повної ізоляції, без підтримки, без ін'єкції славою та почестями, всупереч усьому, слава Богу, напрацювала у них на держзраду, чого й іншим бажаю. Ну що ще сказати... Служу народу Росії,

– писала колаборантка.

Більченко віддана прихильниця "руського міра" / телеграм-канал зрадниці

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