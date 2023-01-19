Ми шоковані, – євреї вимагають вибачень від Лаврова, який порівняв росіян з жертвами Голокосту

Глава російського МЗС Сєргєй Лавров зробив цинічну заяву, в якій назвав росіян жертвами Голокосту, а колективний Захід – Адольфом Гітлером. На цинічне висловлювання Лаврова відреагували в Європейському єврейському конгресі (EJC).

Президент EJC Аріеля Музіканта висловив обурення через заяву Лаврова. За його словами, в конгресі обурені та шоковані заявою російського міністра.

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У конгресі євреїв обурені та шоковані словами Лаврова

Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту,

– йдеться у повідомленні.

Президент EJC наголосив, що висловлювання, яке дозволив собі зробити глава МЗС Росії, – "це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова попросити вибачення і відкликати ці коментарі".

Лавров вкотре зробив цинічну заяву про євреїв