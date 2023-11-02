Вірус уже сидить: чи можуть єврейські погроми перерости в антипутінські акції

Після оголошення про початок наземної операції в Секторі Гази Росією прокотилась хвиля антисемітських акцій. Вони можуть легко перетворитись на антипутінські.

Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що цей процес запустили саме Владімір Путін і Рамзан Кадиров.

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"Вірус уже сидить – його приніс сам Путін і підтримав Кадиров. Кадирова я взагалі порівнював з російським ХАМАС, а Чечню – з російським Сектором Гази. З'ясувалось, що і Дагестан може бути таким Сектором Гази", – зазначив Кадиров.

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Як відомо, у Махачкалі натовп штурмував літак, який прибув з Тель-Авіва. Правоохоронці не одразу змогли стабілізувати ситуацію – люди відбивались від них підручними засобами і навіть убили одного.

"Спалахнути" може в будь-якому місці

"Коли такий стан суспільства, у який завів Путін Росію за 24 роки, "спалахнути" може в будь-якому місці з будь-якого приводу", – констатував Жирнов.

За його словами, російські правоохоронні органи не зможуть ефективно придушити заворушення, бо пасують перед силою. Яскравим прикладом цього став заколот Євгенія Пригожина в червні. Тоді очільник ПВК "Вагнера" разом зі своїми найманцями майже дійшов до Москви.

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