Євродепутати планують відвідати Україну через стягування військ Росією

На тлі стягування Росією військ до кордонів України депутати Європейського парламенту хочуть відвідати Україну. Візит планують на 30 січня – 2 лютого 2022 року.

Місія збиратиме факти російської агресії. Про це мовиться у листі Девіда Макаллістера та Наталі Луазо, надісланому новообраній президентці Європарламенту Роберті Метсолі.

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Терміновість викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками,

– зазначили депутати.

Водночас парламентарі наголошують, що "атака на Україну також є атакою на Європейський союз".

"Європарламент має ключову роль як у демонструванні нашої єдності перед лицем російської агресії, так і для того, аби донести нашу підтримку для найпотужнішої відповіді, якщо Росія вдасться до військових кроків проти України", – додали євродепутати Девід Макаллістер і Наталі Луазо.

На їхню думку, місія також продемонструє громадянам України солідарність ЄС "у ці непрості часи".

Війська Росії біля України: що відомо

Восени американські ЗМІ писали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. ГУР МОУ підтвердила таку інформацію. Попередили, що агресор може напасти у січні – лютому.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що кількість російських солдатів біля кордонів може зростати. Він наголосив, що нашій державі протистоїть мільйонне військо.

В січні розвідка США зробила заяву, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Все для того, щоб сфабрикувати приводи для вторгнення в Україну.

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