Єврокомісія попередньо погодила надання Україні статусу кандидата, але будуть умови, – ЗМІ

Єврокомісія станом на 16 червня вже погодила надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Однак для цього можуть висунути кілька умов.

Про це стало відомо із публікації журналіста "Радіо свобода" Рікарда Йозвяка. Окрім цього, подробиці узгодженого рішення оприлюднили американські журналісти.

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Статус кандидата ЄС нададуть також Молдові

За даними Йозвяка, Європейська комісія дійшла попередньої домовленості щодо надання статусу кандидата на вступ Україні та Молдові. Окрім цього, невдовзі таку можливість можуть надати й Грузії. Проте щодо останньої країни цього переліку рішення ухвалять тільки після обговорення лідерами Єврокомісії, яке має відбутися через тиждень.

Коли Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата Україні

За даними ЗМІ, головний виконавчий орган ЄС рекомендує надати Україні статус кандидата вже в п'ятницю, 17 червня. Про це повідомили анонімні джерела, які знайомі з планами європейського керівництва.

Процедура ускладнена різноманітністю думок серед 27 країн-членів, які приймають остаточне рішення просувати процес уперед,

– мовиться в публікації.

Коли Україна стане кандидатом на вступ, почнеться дуже довгий процес підготовки. Нашій державі потрібно буде пройти кілька кроків, які є необхідними для повноцінного приєднання. Раніше у Bloomberg повідомляли, що мовиться про зусилля щодо зміцнення верховенства права, а також боротьби з корупцією в Україні.

Риторика Шольца та Макрона різко змінилася

Президент Франції Еммануель Макрон раніше робив заяви, які могли вказувати на те, що нам і народу Молдови запропонують "проміжний варіант" угоди. Він казав, що має бути нове об'єднання країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, і навіть вніс відповідний проєкт до Європарламенту. Також неоднозначні заяви лунали від канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Проте вже 16 червня пролунали зовсім інші думки. Це сталося під час спільного приїзду в Київ Макрона з Шольцом, прем'єром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Усі ці лідери відкрито підтримали надання Україні статусу кандидата.

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