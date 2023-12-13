Єврокомісія таки розморозила 10 мільярдів євро для Угорщини. ЗМІ написали, що це трапилось на фоні того, що угорський прем'єр Віктор Орбан почав посилювати свою кампанію, щоб запобігти відкриттю переговорів про вступ України в ЄС.

Перед цим ЗМІ писали, що Єврокомісія вирішила затримати передачу грошей для Угорщини. Зокрема, до такого рішення вдались, щоб Угорщина спочатку опублікувала дані про свою судову реформу у державних ЗМІ, пише 24 Канал.

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Що відомо про гроші для Угорщини

У середу (13 грудня – 24 Канал) Європейська комісія дозволила виділити 10 мільярдів євро з фондів згуртованості для Угорщини майже через рік після того, як гроші були заморожені через неспроможність країни розв'язати постійні проблеми з верховенством права,

– написало видання Euronews.

Водночас Єврокомісія заявила, що Угорщина усунула недоліки щодо судової реформи. Саме тому Угорщина може почати вимагати відшкодування близько 10,2 мільярда євро.

Мовиться про половину коштів з 22 мільярдів євро, які є у Фонді згуртування. Їх Брюссель надаватиме Угорщині протягом декількох років. Однак Єврокомісія попереджала, що зупинить надання коштів у будь-який момент, якщо з'ясує, що Будапешт порушує стандарти ЄС.

Що цьому передувало: коротко