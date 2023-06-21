Українські полонені в Угорщині: Єврокомісія вимагає пояснень від угорського уряду

8 червня РПЦ передала Угорщині 11 українських військовополонених без відома України. Після багатьох дипломатичних переговорів на рідну землю вже вдалось повернути три захисника.

На цю подію вже відреагував спікер Єврокомісії із зовнішніх справ Пітер Стано. Він повідомив кореспондентці 24 Каналу, що Єврокомісія звернеться до уряду Угорщини, щоб отримати пояснення як українські військовополонені опинились на території країни.

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Від уряду Угорщини вимагають пояснень

Для нас важливо сказати, що ми розуміємо, що вся ситуація не була скоординована з Україною. По-перше, це громадяни України й Угорщина повинна координувати це звільнення, а також ділитися поясненнями з українськими партнерами,

– заявив Стано.

В Єврокомісії закликали угорський уряд надати всі деталі про військовополонених українській стороні. Крім того, Єврокомісія буде просити угорську сторону про подальші дії, якщо вони будуть необхідні.

"Перш за все, ми, як Європейська комісія, збираємося попросити угорські органи влади надати більш детальну інформацію, а також попросити про необхідні подальші дії в цій ситуації", – додав речник.

Що передувало