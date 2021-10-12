Єврокомісія вивчає різні сценарії постачань газу для України, – Урсула фон дер Ляєн

Єврокомісія разом із українськими експертами вивчає різні сценарії, щоб гарантувати необхідне постачання газу для України. Вона є і має залишатися надійною транзитною країною.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за результатами саміту Україна – ЄС. Водночас іншою темою, у якій повністю підтримують Україну, є енергетична безпека.

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Президентка Єврокомісії наголосила, що зважаючи на скорочення постачань від "Газпрому", вона розуміє стурбованість України.

Це тема не лише на цю зиму, але також на наступні зими. Тому Комісія разом із українськими експертами вивчає наразі різні сценарії, щоб забезпечити достатні постачання для України,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона запевнила, що Євросоюз співпрацюватиме з українською державою, аби збільшити потужність газопостачання з країн ЄС.

Це передбачає можливість роботи над домовленістю для реверсування потоку додаткового газопроводу зі Словаччини.

"Ми також вивчаємо разом можливості загального сховища", – розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Як розповіла президентка Єврокомісії, лідери також обговорили, як Україна може покращити свою енергетичну незалежність.

Денис Шмигаль заявив , що Україна планує створити стратегічний діалог з ЄС у сфері енергетики. Це дозволить уникнути шантажу з боку Росії.

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