Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд пояснив 24 Каналу, що вже 4 роки обговорюють створення зон повітряної оборони над Україною із залученням західних перехоплювачів для захисту енергетики, але план досі не реалізовано.

Чому ідея зон ППО над Україною досі не реалізована?

Росія вдарила по об'єктах у Дніпрі, Житомирі, Запоріжжі, Києві, Одесі, Сумах, Харкові та Донецьку. Атаки завдали значної шкоди як енергетичним об'єктам, так і житловій та цивільній інфраструктурі.

Скоординовані заходи підтримки існують, але їх надто мало. Захід надає допомогу на відновлення енергетичної інфраструктури та системи ППО для її захисту, однак стратегічного рішення немає.

Ця співпраця для України починається лише зараз. Ключові ракети, як німецька Taurus чи американська Tomahawk, досі не передані Україні, хоча говорять про це давно,

– сказав Умланд.

Йдеться про створення зон повітряної оборони над Україною для активного захисту енергетичної інфраструктури не лише українськими системами ППО, а й західними перехоплювачами, які могли б збивати російські ракети та безпілотники.

"Це вже стара ідея й існувало багато вагомих причин для її втілення. Це не призвело б до загибелі російських солдатів і не означало б прямого військового протистояння між Росією та країнами, які відправляли б літаки для захисту повітряного простору України. Але цього не роблять – тепер ми бачимо наслідки", – пояснив Умланд.

Що ще відомо про підтримку України від партнерів?