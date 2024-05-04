Ворота до Євросоюзу: чому Україна може стати важливішою для Китаю, ніж Росія

Європейські країни почали активніше підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії та збільшувати свої військові потужності. Китай прагне налагодити відносини з ЄС, щоб зміцнити економічну співпрацю, тому також пропонує свої варіанти врегулювання ситуації в Україні.

Про це розповів 24 Каналу політолог, директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зазначивши, що Європейський Союз почав більш відповідально ставитись до процесу допомоги для України. Європа сприймає це як інвестицію у власну безпеку.

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Європа готується

Буряченко вважає, що союзники України зрозуміли, хто такий Владімір Путін та які наміри в його режиму. Європа усвідомлює, що немає жодних сумнівів, що Кремль не втручатиметься у вибори у ЄС для розхитування світового ладу.

Європа вже не сприймає як щось теоретичне загрозу від Росії. Вони вже абсолютно чітко для себе визначили, що необхідно створювати європейську армію,

– підкреслив він.

Китаю вигідна співпраця

Політолог зауважив, що Китай зараз дуже активний у геополітичному просторі. Сі Цзіньпін намагається запропонувати свій варіант для перемовин щодо миру між Росією та Україною.

На думку Буряченка, він таким чином намагається отримати "політичні бали", виконуючи роль миротворця, адже це дуже шанована роль. На основі цього можна будувати свої геополітичні стратегії.

Китаю потрібен вихід на найбагатші ринки у світі, а це ринки Європейського Союзу. Брати участь у цих перемовинах (про мир в Україні – 24 Канал) Китаю дуже вигідно,

– сказав він.

Партнерство Китаю з Україною має набагато кращі стратегічні перспективи для Пекіну, ніж дружба з Москвою. Слабка Росія їм потрібна виключно як дешева сировинна база, яку Китай може переробляти та вигідно продавати в Європейський Союз.

Це їхня стратегічна мета, а Україна – ворота до Європейського Союзу для логістики, перероблення та зберігання. Китай використовує російські ресурси. Для Пекіну наша країна може стати стратегічно важливою та бути геополітичним пріоритетом вже в середньостроковій перспективі,

– висловився Олексій Буряченко.

Міжнародна політика Китаю: основне