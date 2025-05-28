"Схоже, далекобійні ракетні удари вже були": які сигнали Росії надсилає Європа

На Заході заговорили про зняття обмежень щодо далекобійних ударів по території Росії їхньою зброєю. Є припущення, що наша держава вже застосовувала ці засоби ураження по території ворога.

Нещодавно з'явилося повідомлення, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійності зброї для України. Політолог Георгій Чижов розповів 24 Каналу, що таким чином Європа пробує повернути собі суб’єктність.

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Удари вглиб російських територій

Георгій Чижов підкреслив, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно зробив заяву, що всі обмеження щодо ударів по Росії західною зброєю зняті начебто кілька місяців тому.

Ми бачимо політичну волю. Європейці мають намір допомагати Україні, а маневри Путіна їх не обманюють та не зупиняють,

– сказав він.

Сили оборони могли вже атакувати територію Росії зброєю західних партнерів, проте Кремль, ймовірно, приховав це.

Важливо! Франція має на озброєнні крилаті ракети MdCN із дальністю понад 1000 кілометрів, які теоретично можуть стати частиною допомоги Україні. Хоча поки рішень про їх передання немає, експерти вважають, що це питання варто порушити в умовах посилення потреби в далекобійній зброї.

Проте Україні, можливо, бракує ракет, але у Європі заявляли, що готові допомогти із цим. Ба більше, там розглядають варіант збирати гроші для того, аби купляти американські засоби ураження, якщо у США будуть не проти їх продавати.

Ці новини підбадьорюють, проте якби ракети та літаки F-16 були в України ще у 2023 році, то війна могла розвиватися зовсім по-іншому. Зараз це все відбувається, але як зазвичай із запізненням,

– зазначив політолог.

Він додав, що удари України по території Росії створюють проблеми для Кремля та показують, що росіяни все ж не можуть продовжувати війну вічно.