В ЄС обурилися тим, що Орбан привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента

У Європейському парламенті ухвалили резолюцію про президентські вибори в Росії. Там закликали держави-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів в Росії легітимними.

Кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі передає, що в Європарламенті обурилися, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з так званим переобранням на посаду президента. Зокрема, він тоді заявив, що Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією.

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В ЄС обурені діями Орбана

У резолюції Європарламент закликає обмежити контакти з російським диктатором Владіміром Путіним лише у питаннях, що стосуються миру, гуманітарних та правозахисних цілей, таких як обмін полоненими, повернення дітей до України та звільнення політичних в'язнів.

Зокрема там обурилися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив привітати Путіна.

Засмучує той факт, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив розірвати ряди з ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням,

– заявили у Європарламенті.

Резолюція про президентські вибори в Росії: що відомо