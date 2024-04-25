В ЄС обурилися тим, що Орбан привітав Путіна з "переобранням" на посаду президента
У Європейському парламенті ухвалили резолюцію про президентські вибори в Росії. Там закликали держави-члени ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати президентських виборів в Росії легітимними.
Кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі передає, що в Європарламенті обурилися, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з так званим переобранням на посаду президента. Зокрема, він тоді заявив, що Угорщина готова розширювати співпрацю з Росією.
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В ЄС обурені діями Орбана
У резолюції Європарламент закликає обмежити контакти з російським диктатором Владіміром Путіним лише у питаннях, що стосуються миру, гуманітарних та правозахисних цілей, таких як обмін полоненими, повернення дітей до України та звільнення політичних в'язнів.
Зокрема там обурилися прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив привітати Путіна.
Засмучує той факт, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив розірвати ряди з ЄС і привітав Володимира Путіна з його фіктивним переобранням,
– заявили у Європарламенті.
Резолюція про президентські вибори в Росії: що відомо
- У резолюції Європарламент закликав запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.
- Євродепутати заявили, що проведення виборів на тимчасово окупованих територіях є серйозним порушенням суверенітету України. Вони також відзначили, що місцевих жителів змушували голосувати за присутності озброєних російських солдатів.
- Тепер цю резолюцію подадуть на розгляд верховному представнику ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозепу Боррелю, Раді ЄС, урядам та парламентам держав-членів, Раді Європи, ОБСЄ, а також буде надіслано інформацію російській владі.