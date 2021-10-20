Європарламент присудив Навальному премію імені Сахарова

Європарламент 20 жовтня відзначив російського опозиціонера Олексія Навального премією Андрія Сахарова. Її присудили політику "За свободу думки".

На цю відзнаку Навального висунула Європейська народна партія. Вона й проінформувала про те, що політик став лауреатом премії.

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Лідер російської опозиції Олексій Навальний став лауреатом премії імені Сахарова 2021 року за свободу думки. Пане Путіне, звільніть Олексія Навального. Європа просить за нього та інших політичних в'язнів,

– мовиться у повідомленні.

Євродепутати назвали Навального людиною, "якої Володимир Путін боїться найбільше".

Що відомо про премію імені Сахарова Премію "За свободу думки" імені Сахарова заснував Європейський парламент на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова у 1988 році. Її вручають особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за свободу думки, права людини на всій земній кулі".



Першим лауреатом премії став президент ПАР і борець з режимом апартеїду Нельсон Мандела. До речі, у 2018 році нагородою відзначили українського режисера, який був бранцем Кремля, Олега Сенцова.

Джерело: Премію "За свободу думки" імені Сахарова заснував Європейський парламент на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова у 1988 році. Її вручають особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за свободу думки, права людини на всій земній кулі".Першим лауреатом премії став президент ПАР і борець з режимом апартеїду Нельсон Мандела. До речі, у 2018 році нагородою відзначили українського режисера, який був бранцем Кремля, Олега Сенцова.Джерело: Вікіпедія

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