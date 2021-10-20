Європарламент присудив Навальному премію імені Сахарова
20 жовтня 2021 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:твітер EPP Group
Європарламент 20 жовтня відзначив російського опозиціонера Олексія Навального премією Андрія Сахарова. Її присудили політику "За свободу думки".
На цю відзнаку Навального висунула Європейська народна партія. Вона й проінформувала про те, що політик став лауреатом премії.
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Лідер російської опозиції Олексій Навальний став лауреатом премії імені Сахарова 2021 року за свободу думки. Пане Путіне, звільніть Олексія Навального. Європа просить за нього та інших політичних в'язнів,
– мовиться у повідомленні.
Євродепутати назвали Навального людиною, "якої Володимир Путін боїться найбільше".
Що відомо про премію імені СахароваПремію "За свободу думки" імені Сахарова заснував Європейський парламент на честь радянського фізика і правозахисника Андрія Сахарова у 1988 році. Її вручають особам, які зробили "винятковий внесок у боротьбу за свободу думки, права людини на всій земній кулі".
Першим лауреатом премії став президент ПАР і борець з режимом апартеїду Нельсон Мандела. До речі, у 2018 році нагородою відзначили українського режисера, який був бранцем Кремля, Олега Сенцова.
Джерело: Вікіпедія
Попередні нагороди Навального
- У лютому 2021 року російський опозиціонер став лауреатом премії фонду Бориса Нємцова, а згодом – Женевського форуму з прав людини.
- 3 жовтня Навального відзначили нагородою "Лицар слова" фонду імені Казимира Пулавського. Її вручають особам, які зробили значний внесок у просування демократії, свободи та рівності у світі.
- 7 жовтня ув'язнений політик став лауреатом німецької премії M100 Media Award. Навального обрали, аби дати чіткий сигнал важливості захисту європейських цінностей через незалежну опозицію.