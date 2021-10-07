Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі: готують нові санкції

Європарламент вимагає ввести нові санкції проти Білорусі. У Брюсселі більшістю голосів проголосували за резолюцію, у якій є й вимога до країн Євросоюзу посилити каральні обмеження.

Про це повідомили на сайті Європарламенту. Європарламентарі наголосили, що старі санкції лише частково вплинули на режим Лукашенка.

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Слід тиснути на ключові сектори економіки, – Європарламент

У Брюсселі вважають, що країни євроспільноти мають посилити економічні санкції проти Білорусі. Головна умова – тиск на ключові сектори білоруської економіки. Окрім того, у Європарламенті висловили солідарність з Польщею, Литвою та Латвією.

Лукашенко веде "гібридну війну" проти ЄС

Ці країни були названі жертвами спроб Мінська направити велику кількість мігрантів та біженців в Європу. Такі кроки режиму Лукашенка назвали "гібридною війною проти Євросоюзу".

У резолюції наголосили, що країни-члени організації мають терміново боротись з кризою на білоруському кордоні. При цьому, зазначили європарламентарі, потрібно також допомогти мігрантам, які там застрягли.

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ЄС хоче скасувати спрощений візовий режим для чиновників Лукашенка

У Європарламенті кажуть, що злочини, які скоїв режим Лукашенка у Білорусі, мають розглянути у Міжнародному суді. Адже владою Білорусі порушена низка міжнародних документів.

Зазначимо, що наприкінці вересня у ЄС заявили, що хочуть частково припинити угоду про спрощений візовий режим для Білорусі. Такі обмеження мають зачепити лише чиновників режиму Лукашенка.

