Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі: готують нові санкції
Джерело:Європарламент
Європарламент вимагає ввести нові санкції проти Білорусі. У Брюсселі більшістю голосів проголосували за резолюцію, у якій є й вимога до країн Євросоюзу посилити каральні обмеження.
Про це повідомили на сайті Європарламенту. Європарламентарі наголосили, що старі санкції лише частково вплинули на режим Лукашенка.
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Слід тиснути на ключові сектори економіки, – Європарламент
У Брюсселі вважають, що країни євроспільноти мають посилити економічні санкції проти Білорусі. Головна умова – тиск на ключові сектори білоруської економіки. Окрім того, у Європарламенті висловили солідарність з Польщею, Литвою та Латвією.
Лукашенко веде "гібридну війну" проти ЄС
Ці країни були названі жертвами спроб Мінська направити велику кількість мігрантів та біженців в Європу. Такі кроки режиму Лукашенка назвали "гібридною війною проти Євросоюзу".
У резолюції наголосили, що країни-члени організації мають терміново боротись з кризою на білоруському кордоні. При цьому, зазначили європарламентарі, потрібно також допомогти мігрантам, які там застрягли.
Раніше Євросоюз ввів секторальні санкції проти БілорусіВажливо! У Європарламенті кажуть, що злочини, які скоїв режим Лукашенка у Білорусі, мають розглянути у Міжнародному суді. Адже владою Білорусі порушена низка міжнародних документів.
ЄС хоче скасувати спрощений візовий режим для чиновників Лукашенка
Зазначимо, що наприкінці вересня у ЄС заявили, що хочуть частково припинити угоду про спрощений візовий режим для Білорусі. Такі обмеження мають зачепити лише чиновників режиму Лукашенка.